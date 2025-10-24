إلهام شاهين تبهر متابعيها بأناقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بدلة باللون الأسود المزينة ببعض نقوشات الورد التي زادت من أناقتها.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على شعرها القصير، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل مما كشف عن جمالها.