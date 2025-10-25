بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم

يحضر اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفالية العالمية “مصر وطن السلام ” ، والتي تحمل رسالة للعالم كله عن مصر ودورها المحوري لتحقيق السلام ، وجهوده التي شهد لها العالم في كل سبيل يحقق السلام في فلسطين وغيرها ، من دول العالم والاحتفالية تنظمها شركة ليجسي انترتينمت وشركة دييب.

وتقدم الحفل النجمة اسعاد يونس، وتضم الاحتفالية كوكبة من ألمع النجوم المصريين والعرب منهم محمد منير وأصالة وأمال ماهر وأحمد سعد ومحمد حماقي وحمزة نمرة ومدحت صالح.

ومجموعة من ألمع الفنانين أبرزهم هشام ماجد ومصطفى غريب ومحمد سلام وأحمد غزي ونور النبوي ويوسف عمر ومصطفى عماد ومحمد سلام، كما أن هناك فقرة خاصة يقدمها أحمد غندور (الدحيح).