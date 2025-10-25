منة شلبي ترد على تهنئتها بعد زواجها من أحمد الجنايني

نشرت الفنانة منة شلبي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد إعلان زواجها من المنتج أحمد الجنايني.

وردت منة شلبي على تهنئة زملائها قائلة : إحنا هنكمل فرحنا أما نعمل حنتنا.

وقالت : "ها وقد أتممنا نصف ديننا والله، ما نعرف ازاي"، وأشارت الى زوجها أحمد الجنايني.

ولم تستقر منة شلبي وأحمد الجنايني على موعد محدد لاقامة حفل الزفاف.

وتصدر زواج منة شلبي من أحمد الجنايني محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ، فبعد أسابيع من الجدل والتكهنات التي اجتاحت الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الفنانة منة شلبي رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، لتنهي بذلك كل الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية، خصوصًا بعد تسريب وثيقة زواج نُسبت إليهما وأثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني

حسب مصادر مقربة، تم عقد قران منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني قبل نحو أسبوعين في أجواء عائلية هادئة وسط تكتم شديد من الطرفين، بحضور عدد محدود جدًا من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الزواج رسميًا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عبر ظهورهما معًا على السجادة الحمراء، حيث كانت منة ترغب في أن يكون هذا الظهور إعلانًا رسميًا للزواج، خاصة مع تكريمها خلال المهرجان ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، إلا أن الثنائي تراجع في اللحظات الأخيرة عن الفكرة وفضّلا تأجيل الإعلان احترامًا للظروف الصحية لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى، ورغبة منهما في الحفاظ على الخصوصية.

وثيقة زواج مسرّبة تشعل مواقع التواصل

بدأت قصة الجدل قبل أيام عندما تم تداول وثيقة زواج منة شلبي وأحمد الجنايني على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دون أي تعليق رسمي من الطرفين، مما أشعل موجة كبيرة من التساؤلات والتكهنات.

بعض رواد مواقع التواصل رجّحوا أن تكون الوثيقة حقيقية، بينما اعتبرها آخرون مزيفة أو مفبركة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ومع امتناع المأذون الشرعي الذي أجرى عقد القران عن الإدلاء بأي تصريحات، ازداد الغموض أكثر، حيث أكد أن أصحاب الشأن فقط هم من يحق لهم الكشف عن تفاصيل الزواج.

رد منة شلبي: “قولوا يا رب”

منة شلبي التي كانت تحرص طوال حياتها الفنية على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، كانت قد ردت بشكل غير مباشر على الشائعات قبل أيام قليلة من إعلانها الرسمي للزواج، حين سُئلت عن حقيقة زواجها فقالت مازحة: "قولوا يا رب"، وهو الرد الذي فسره البعض آنذاك على أنه تلميح لعلاقة عاطفية جادة.

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني وتفاصيل الموعد

ترددت أنباء في الأوساط الفنية أن النجمين يدرسان إقامة حفل الزفاف يوم 11 نوفمبر المقبل، على أن يكون الحفل محدودًا بحضور نخبة من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني وعدد من أفراد العائلة، في أجواء بسيطة وبعيدة عن البهرجة الإعلامية التي عادة ما ترافق حفلات زفاف النجوم.

عمر منة شلبي وأحمد الجنايني والفارق بينهما

تساءل الجمهور بعد إعلان الزواج عن فارق العمر بين منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني، ليتضح أنهما من مواليد العام نفسه، 1982، ولا يفصل بينهما سوى أربعة أشهر فقط.

منّة من مواليد 24 يوليو 1982، بينما الجنايني وُلد في 2 نوفمبر من العام ذاته، أي أن منة تكبره بأربعة أشهر وثمانية أيام فقط.

نجوم الفن يهنئون منة شلبي والجنايني

بمجرد إعلان زواج منة شلبي من أحمد الجنايني ، انهالت التهاني من نجوم الوسط الفني الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بزواج النجمة منة شلبي بعد سنوات طويلة من العزوبية.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم التهاني عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين للعروسين حياة مليئة بالحب والنجاح والسعادة.