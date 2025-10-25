قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة شلبي ترد على تهنئتها بعد زواجها من أحمد الجنايني

منة شلبي
منة شلبي
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة منة شلبي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد إعلان زواجها من المنتج أحمد الجنايني. 

وردت منة شلبي على تهنئة زملائها قائلة : إحنا هنكمل فرحنا أما نعمل حنتنا. 

وقالت : "ها وقد أتممنا نصف ديننا والله، ما نعرف ازاي"، وأشارت الى زوجها أحمد الجنايني. 

ولم تستقر منة شلبي وأحمد الجنايني على موعد محدد لاقامة حفل الزفاف. 

وتصدر زواج منة شلبي من أحمد الجنايني محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ، فبعد أسابيع من الجدل والتكهنات التي اجتاحت الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الفنانة منة شلبي رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، لتنهي بذلك كل الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية، خصوصًا بعد تسريب وثيقة زواج نُسبت إليهما وأثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني

حسب مصادر مقربة، تم عقد قران منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني قبل نحو أسبوعين في أجواء عائلية هادئة وسط تكتم شديد من الطرفين، بحضور عدد محدود جدًا من الأهل والأصدقاء المقربين فقط. 

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الزواج رسميًا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، عبر ظهورهما معًا على السجادة الحمراء، حيث كانت منة ترغب في أن يكون هذا الظهور إعلانًا رسميًا للزواج، خاصة مع تكريمها خلال المهرجان ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، إلا أن الثنائي تراجع في اللحظات الأخيرة عن الفكرة وفضّلا تأجيل الإعلان احترامًا للظروف الصحية لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى، ورغبة منهما في الحفاظ على الخصوصية.

وثيقة زواج مسرّبة تشعل مواقع التواصل

بدأت قصة الجدل قبل أيام عندما تم تداول وثيقة زواج منة شلبي وأحمد الجنايني على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دون أي تعليق رسمي من الطرفين، مما أشعل موجة كبيرة من التساؤلات والتكهنات. 

بعض رواد مواقع التواصل رجّحوا أن تكون الوثيقة حقيقية، بينما اعتبرها آخرون مزيفة أو مفبركة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 

ومع امتناع المأذون الشرعي الذي أجرى عقد القران عن الإدلاء بأي تصريحات، ازداد الغموض أكثر، حيث أكد أن أصحاب الشأن فقط هم من يحق لهم الكشف عن تفاصيل الزواج.

رد منة شلبي: “قولوا يا رب”

منة شلبي التي كانت تحرص طوال حياتها الفنية على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، كانت قد ردت بشكل غير مباشر على الشائعات قبل أيام قليلة من إعلانها الرسمي للزواج، حين سُئلت عن حقيقة زواجها فقالت مازحة: "قولوا يا رب"، وهو الرد الذي فسره البعض آنذاك على أنه تلميح لعلاقة عاطفية جادة.

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني وتفاصيل الموعد

ترددت أنباء في الأوساط الفنية أن النجمين يدرسان إقامة حفل الزفاف يوم 11 نوفمبر المقبل، على أن يكون الحفل محدودًا بحضور نخبة من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني وعدد من أفراد العائلة، في أجواء بسيطة وبعيدة عن البهرجة الإعلامية التي عادة ما ترافق حفلات زفاف النجوم.

عمر منة شلبي وأحمد الجنايني والفارق بينهما

تساءل الجمهور بعد إعلان الزواج عن فارق العمر بين منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني، ليتضح أنهما من مواليد العام نفسه، 1982، ولا يفصل بينهما سوى أربعة أشهر فقط. 

منّة من مواليد 24 يوليو 1982، بينما الجنايني وُلد في 2 نوفمبر من العام ذاته، أي أن منة تكبره بأربعة أشهر وثمانية أيام فقط.

نجوم الفن يهنئون منة شلبي والجنايني

بمجرد إعلان زواج منة شلبي من أحمد الجنايني ، انهالت التهاني من نجوم الوسط الفني الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بزواج النجمة منة شلبي بعد سنوات طويلة من العزوبية.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم التهاني عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين للعروسين حياة مليئة بالحب والنجاح والسعادة.

منة شلبي الفنانة منة شلبي أعمال منة شلبي أحمد الجنايني المنتج أحمد الجنايني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

ترشيحاتنا

ارشيفية

بسبب مشاجرة.. إصابة شخص بسلاح أبيض بإحدى قرى الدقهلية

مدير أمن كفر الشيخ

ضبط مخدرات مع 13 متهمًا وتنفيذ 3500 حكما قضائيا في كفر الشيخ

المشاجرة

ضبط مالك مخبز تعدى على فرد شرطة خلال مشاجرة بالمنيا

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد