قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس قومي المرأة تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
الرئيس السيسي يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
الرئيس السيسي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صناع "لينك" يحتفلون بالنجاح على أنغام “كاجولوه”

مسلسل لينك
مسلسل لينك
سعيد فراج

احتفل فريق عمل مسلسل "لينك" بالنجاح الكبير الذي حققه العمل منذ بدء عرضه، حيث اجتمع النجوم وصنّاع المسلسل في أجواء من البهجة والفرح على أنغام الأغنية الشهيرة "كاجولوه" التي أضفت طاقة إيجابية وحالة من البهجة على الحفل.

شارك في الاحتفال نجوم المسلسل وعلى رأسهم رانيا يوسف، فرح الزاهد، سليم الترك، محمود ياسين جونيور، سما المغربى، و زينب العبد، حنين الشاطر ، هيثم نبيل إلى جانب المنتجة إيمان أبو الدهب والمؤلف محمد جلال و مهندس الديكور اسلام ابوالدهب والمنتج احمد بلال.

احتفال أبطال مسلسل لينك 

وقد عبر الجميع عن سعادتهم الكبيرة بردود الفعل الواسعة التي حققها المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن "لينك" نجح في ملامسة قلوب الجمهور من خلال واقعيته، وتناوله قضايا العصر بروح الأسرة المصرية الدافئة.

وأكدت المنتجة إيمان أبو الدهب أن هذا النجاح هو ثمرة مجهود استمر أكثر من عامين من التحضير، وشكرت كل فريق العمل على التعاون والمحبة التي جمعتهم داخل الكواليس.

وحرص النجوم على التقاط الصور التذكارية ونشرها عبر صفحاتهم الرسمية، موجهين الشكر للجمهور على الدعم الكبير الذي ساهم في تصدّر المسلسل لقوائم الأعلى مشاهدة.

 يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مسلسل لينك رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف سيد رجب الفنان سيد رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

جلسة فنية بين فيريرا ولاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

ميدو جابر

إصابة تبعد ميدو جابر عن مواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

سيف الدين الجزيري

الغندور يكشف: الجزيري يتربع على عرش الهدافين الأجانب في الزمالك

بالصور

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد