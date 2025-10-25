هدي المفتي تحتفل بتكريم أحمد مالك في مهرجان الجونة

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها لحظة فوز الفنان أحمد مالك، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم كولونيا، وذلك خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة.

ونشرت هدى المفتي، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» مقطعًا من لحظة تتويج احمد مالك على المسرح، ووضعت على الفيديو رموزًا تعبيرية لتاج وخرزة زرقاء في إشارة لدعمها وفخرها بزميلها.



وصعد أحمد مالك إلى المسرح لتسلم الجائزة وسط تصفيق حار من الحضور، وحرص شقيقه على توثيق اللحظة بكاميرته الخاصة، وفي كلمته بعد التكريم، قال أحمد مالك: «أول مصري ياخد الجائزة يا جدعان! أنا من وأنا طفل اتربيت في الصناعة، وفخور إني جزء من هذا العالم الجميل، التمثيل اختارني، وكان أول حب في حياتي وهيفضل شغفي الأول والأخير، بحب المهنة دي ودي اللي خلتني أديها قلبي وعقلي وجسدي. وبشكر أهلي اللي دايمًا في ضهري».