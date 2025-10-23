قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
استقبال حاشد وزغاريد مصرية في بروكسل احتفاء بالرئيس السيسي | فيديو
مرأة ومنوعات

بعد معاناة هدى المفتي ....كل ما تود معرفته عن استئصال المعدة

هدى المفتي
هدى المفتي
هاجر هانئ

كشفت المذيعة رضوى الشربيني في تصريحات تلفزيونية عن تعرض الفنانة هدى المفتي، إلي عدة مشاكل صحية قائلة:" جالها كورونا وبعد ما خلصت جالها جلطة في الوريد اللي بيوصل للأمعاء."


تابعت:"تدهورت حالتها الصحية وحصل انسداد وجالها غرغرينا وقصت حتة من الأمعاء، وممنوع تاكل سكر وممنوع تاخد أي فيتامينات، عشان تعوض الحديد اللي بتفقده يعني مريضة و تعبانة غصب عنها."


ما هو استئصال المعدة


استئصال المعدة هو عملية جراحية تُزيل كل أو جزء من معدتك، المعدة  هي مخزن الطعام في جهازك الهضمي ، حيث تسمح لك بتخزين الطعام الذي تتناوله وهضمه قبل أن ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة ، التي تمتص العناصر الغذائية.
لكن إذا أُصبتَ بسرطان المعدة ، فقد تُسبب معدتك ضررًا أكثر من نفعها. في هذه الحالة، قد تحتاج إلى استئصال المعدة. مع أن استئصال المعدة يُغير جهازك الهضمي، إلا أنه يُمكنك العيش (والأكل) بدون معدة.

هناك نوعان رئيسيان من استئصال المعدة:
استئصال المعدة بالكامل يزيل معدتك بالكامل.
تشمل عملية استئصال المعدة الجزئي
عدة أنواع من العمليات الجراحية التي تُزيل جزءًا من المعدة. تختلف أسماء هذه العمليات بناءً على كمية أنسجة المعدة المُزالة. على سبيل المثال، يُزيل استئصال المعدة الجزئي حوالي 80% من المعدة. تُصنف بعض الأنواع بناءً على الغرض منها. على سبيل المثال، جراحة تكميم المعدة هي عملية استئصال جزئي للمعدة تُعالج السمنة المفرطة (الفئة الثالثة) .

هدى المفتي

ماذا يعالج استئصال المعدة؟

استئصال المعدة هو العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان المعدة، قد تحتاج إلى استئصال كلي أو جزئي للمعدة لعلاج السرطان (القضاء عليه) أو منع انتشاره. كما يمكن أن يكون استئصال المعدة علاجًا تلطيفيًا عندما يكون السرطان غير قابل للشفاء، هذا يعني أن الجراحة تخفف أعراض السرطان، مثل نزيف المعدة والألم.
يلجأ مقدمو الرعاية الصحية أحيانًا إلى استئصال المعدة لعلاج حالات أخرى. وقد يكون هذا هو الحل الأخير عندما لا تُجدي العلاجات الأقل تدخلاً، مثل الأدوية وتغيير نمط الحياة، نفعًا كافيًا.

تعالج عملية استئصال المعدة:
أورام المعدة الحميدة . قد يلزم استئصال الأورام التي تسبب أعراضًا أو قد تتحول إلى أورام سرطانية.
التهاب المعدة . في حالات نادرة، قد يُسبب التهاب بطانة المعدة أعراضًا شديدة لا تُحسّنها الأدوية. قد تحتاج إلى جراحة.
مرض قرحة المعدة . قد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لعلاج تقرحات المعدة التي قد تُلحق الضرر ببطانة المعدة.
السمنة . قد يوصي طبيبك باستئصال جزئي للمعدة كنوع من جراحة علاج السمنة (إنقاص الوزن) إذا كنت تعاني من سمنة تضر بصحتك.
الإصابات . قد تحتاج إلى إزالة أجزاء من معدتك إذا تسببت الإصابة في تلف الأنسجة بشكل لا يمكن إصلاحه.
قد تختار استئصال معدتك للوقاية من سرطان المعدة الوراثي المنتشر . أنت معرض لخطر كبير للإصابة بهذا السرطان إذا ورثت طفرة (خطأً) في جين CDH1 من أحد الوالدين البيولوجيين. يكاد يكون من المستحيل اكتشاف هذا السرطان مبكرًا عندما تكون العلاجات فعالة. إذا كنت تعاني من هذه الطفرة، فقد يوصي طبيبك باستئصال المعدة بالكامل.

هدى المفتي المذيعة رضوى الشربيني استئصال المعدة السمنة

