هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

أثارت الفنانة هدى المفتي جدلًا واسعًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد نشر صور لها.

وتألقت هدى المفتي فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية جيب قصير و نسقت معها حذاء شبيكة.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هدى المفتي إطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.