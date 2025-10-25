المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته

بعد الواقعة المشينة التي لم تمت لأخلاق المصريين، أغرقت السوشيال ميديا دعوات لمقاطعة محلات المتهم بصفع مسن السويس، وهي الواقعة التي أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بمحاسبة المتهم.

دعوات لمقاطعة محلات المتهم

وكرد فعل فوري على هذه الواقعة، تصدرت دعوات بمقاطعة محلات المتهم والتي تحمل اسم – كما ذكرتها نجلة المجني عليه عم غريب - محلات ديزني للأطفال بالسويس، حيث انتشر الهاشتاج بسرعة مطالبين بمعاقبة المتهمين قانونيا ومعنويا وماديا من خلال توقيع أقصى عقوبة عليهم بجانب مقاطعة محلاتهم والتنصل والتبرء من أفعالهم.

ملاك الإيجار القديم يتبرأون من المتهم

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط، بل تنصل أصحاب وملاك عقارات الإيجار القديم من فعل المتهم، وقالوا: "جميع ملاك مصر تتبرأ من مالك السويس صاحب واقعة صفع المسن بأنه لا يمثلهم و لا نتشرف أن يكون واحد منا.. واللي غلط يتحاسب ومحدش فوق القانون.. وحقك علينا يا عم غريب.. ربنا يشفيك ويعفو عنك ويشفى كل مريض.. عاااش رجالة الداخلية.. القبض على المتهم بالتعدي على مسن السويس بعد ساعتين فقط من نشر الفيديو بعد القبض على متهم واقعة السويس.. المصريين لـ الداخلية شكرا يارجالة".

منشور رحمة غريب

وكانت بدأت القصة بمنشور لابنة مسن السويس وتدعى رحمة غريب، جاء فيه: “إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، ودول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، والنهارده اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نجيب علاج لوالدي راجل مسن فوق الـ ٦٥ سنة ومريض قلب وسكر وبيغسل كلى، وامبارح علي غريب اتهجم عليا في الشقة وأنا قاعدة لوحدي، حسبى الله ونعم الوكيل.. والاتنين دول اسمهم ( عاصم غربب مصطفى وعلي غريب مصطفى) أصحاب محلات ديزني للأطفال بالسويس”.

القبض على المتهم

ولم تم ساعات على انتشار الفيديو، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بصفع مسن السويس داخل منزله في محافظة السويس، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الاعتداء، ما أثار موجة واسعة من الغضب.

وقال مصدر أمني إن الواقعة حدثت في حي الجناين بالسويس، موضحًا أنه بعد فحص الفيديو تم تحديد هوية المعتدي، وهو مالك العقار الذي نشب بينه وبين المسن خلاف بسبب الإيجار، وتم ضبطه للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضفت الأجهزة الأمنية، إن الفيديو يُظهر المعتدي وهو يوجه صفعة قوية للمسن داخل منزله، بينما سُمعت صرخات ابنته التي حاولت الاستغاثة، قائلة: "الحقونا.. أبويا بيتضرب!"، في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا عبر المنصات الاجتماعية.

وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.