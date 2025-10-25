عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق والبورصة بشكل ملحوظ ، وذلك بعد استقرار سوق الأعلاف وانخفاض أسعارها، وتوفيرها أمام المربين ، إذ تمثل الأعلاف 70% من تكلفة الإنتاج .

أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 64 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 58 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.



سعر الفراخ الحمرا



كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 85 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيه أمس وتصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا.

بينما انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها وسعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم



وانخفضت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 135 جملة لتصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيهات.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 145 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض شهدت انخفاضًا نسبيًا خلال الأيام الماضية، وهو ما يُعد انفراجة حقيقية للأسر المصرية بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تزامنت مع دخول المدارس.

وأوضح السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة سجل 58 جنيهًا، وهو سعر مرضٍ للمستهلك، لكنه لا يغطي التكلفة الحقيقية التي تتجاوز 65 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن لحماية المربي والمستهلك.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أن السعر العادل للمستهلك بعد التعبئة يجب ألا يتجاوز 68 جنيهًا، مع ضرورة وجود رقابة مشددة على حلقات التداول في السوق، حتى يشعر المواطن بالانخفاض الفعلي في الأسعار.