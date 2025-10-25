قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" والطرق والمحاور بالعبور الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عقب اجتماعه بمقر الجهاز، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين والطرق والمحاور والإسكان الأخضر بمدينة العبور الجديدة، وذلك لمتابعة سير الأعمال الجارية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة. 

شملت الجولة تفقد مشروعات المرحلة السادسة (125 عمارة)،ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل وتحقق جودة حياة مستدامة للمواطنين.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية.

كما تفقد وزير الإسكان الطرق والمحاور بمدينة العبور الجديدة، موجهاَ بحسن استغلال الفرص الاستثمارية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء ورفع المخلفات اولا بأول والحفاظ على الصورة البصرية. 

كما تفقد وزير الإسكان مشروع الإسكان الأخضر في الحي 13 الذي يضم 180 عمارة، حيث تابع أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية والداخلية لإحدى الوحدات، مشددًا على تطبيق معايير البناء الأخضر واستخدام التقنيات الحديثة لترشيد الطاقة والمياه دعمًا لجهود الدولة نحو التنمية المستدامة.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس شريف الشربيني، استمرار المتابعة الميدانية الدورية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة العبور الجديدة كمجتمع حضاري واعد يعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

الإسكان المشروعات المبادرة وحدات سكنية الإنشاءات المجتمعات العمرانية

