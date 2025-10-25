قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
حزب الله: لن نسلم سلاحنا.. والضغط الأوروبي الأمريكي لن يؤثر علينا
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أمينة الدسوقي

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مختلف أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم السبت 25 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن الأجواء ستظل حارة نهارا على غير المعتاد في مثل هذا التوقيت من العام، مع انعدام فرص سقوط الأمطار على معظم المناطق.

وأشارت خرائط الطقس إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 28 و30 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

شبورة مائية ورياح متقطعة

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تمتد إلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة فوق مناطق من القاهرة الكبرى، مما قد يؤثر نسبيا على حركة المرور في بعض الطرق المكشوفة.

ونصحت الهيئة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة، مع ضرورة تهدئة السرعة، وتشغيل الأنوار المنخفضة، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة فقط.

حالة البحرين

البحر المتوسط حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر حالته خفيفة إلى معتدلة أيضًا، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى    31    20

دمنهور    28    19
وادي النطرون    30    19
كفر الشيخ    29    19
المنصورة    30    20
الزقازيق    31    19
طنطا    30    19
دمياط    28    23

ختام أكتوبر بحرارة استثنائية

 تعد الأجواء الدافئة التي تشهدها البلاد  وداعا غير معتاد لشهر أكتوبر، إذ عادة ما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال هذه الفترة من العام، إلا أن استمرار الكتل الهوائية الحارة القادمة من الصحراء الكبرى حافظ على الطقس الصيفي حتى الأيام الأخيرة من الشهر.

حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة العظمى الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

أحمد العطيفي

أمين تنظيم حماة الوطن: نفخر بتحقيق المرتبة الثانية داخل البرلمان بفضل أبناء حزبنا

حزب الجبهة الوطنية

قيادي بالجبهة الوطنية: مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. والرئيس السيسي أعاد مكانتها عالميا

الرئيس السيسي

برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسي أعادت صياغة معادلة السلام في المنطقة

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد