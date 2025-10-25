طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مختلف أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم السبت 25 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن الأجواء ستظل حارة نهارا على غير المعتاد في مثل هذا التوقيت من العام، مع انعدام فرص سقوط الأمطار على معظم المناطق.

وأشارت خرائط الطقس إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 28 و30 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

شبورة مائية ورياح متقطعة

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تمتد إلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة فوق مناطق من القاهرة الكبرى، مما قد يؤثر نسبيا على حركة المرور في بعض الطرق المكشوفة.

ونصحت الهيئة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة، مع ضرورة تهدئة السرعة، وتشغيل الأنوار المنخفضة، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة فقط.

حالة البحرين

البحر المتوسط حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر حالته خفيفة إلى معتدلة أيضًا، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى 31 20



دمنهور 28 19

وادي النطرون 30 19

كفر الشيخ 29 19

المنصورة 30 20

الزقازيق 31 19

طنطا 30 19

دمياط 28 23

ختام أكتوبر بحرارة استثنائية

تعد الأجواء الدافئة التي تشهدها البلاد وداعا غير معتاد لشهر أكتوبر، إذ عادة ما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال هذه الفترة من العام، إلا أن استمرار الكتل الهوائية الحارة القادمة من الصحراء الكبرى حافظ على الطقس الصيفي حتى الأيام الأخيرة من الشهر.