حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة

منار عبد العظيم

قال مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك إن القوات الروسية صعدت عملياتها العسكرية خلال الليلة الماضية في أوكرانيا، مطلقة عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة والصواريخ عالية الدقة، مستهدفة محطات الطاقة والمراكز العسكرية الحساسة والمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

الضربات الروسية تحقق أهدافها

أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان صباحي أن الضربات الجماعية أسفرت عن تحقيق أهدافها وفقًا لما وصفته بالمراكز العسكرية الحيوية. وأوضح المراسل أن ضربات مباشرة استهدفت نقاط تجمع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مقاطعة أوديسا، وحققت أهدافها بنجاح.

الدفاعات الجوية وأسقاط الطائرات المسيرة

تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط أكثر من 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما تم إسقاط سبع مسيرات فقط فوق العاصمة موسكو، بينما وزعت بقية المسيرات على مناطق روسية متعددة، معظمها قرب الحدود مع أوكرانيا، مع التأكيد على أن الغالبية الساحقة تم تدميرها قبل تحقيق أي أهداف داخل الأراضي الروسية.

تصريحات سياسية حول المفاوضات

أشار المراسل إلى تصريحات كريل ديميتريف، مبعوث الكرملين للمحادثات مع الولايات المتحدة، والتي أكّد فيها أن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب ستُعقد رغم محاولات أوروبا وبريطانيا لعرقلتها، وأن أوكرانيا أظهرت مرونة أكبر في النظر لإنهاء الصراع.

الواقع الميداني لا يتزامن مع التصريحات

اختتم حسين مشيك تقريره بالتأكيد على أن التصريحات السياسية الروسية لا تعكس بالضرورة الوضع العسكري على الأرض، حيث تستمر العمليات وتصاعد التوتر بين الطرفين في مناطق عدة من أوكرانيا وعلى طول الحدود الروسية.

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

منة شلبي وأحمد الجنايني

أجمل عروسة وأجدع عريس.. محمد العدل يهنئ منة شلبي على زواجها

الفت عمر

ألفت عمر تغادر مهرجان الجونة لأسباب خاصة| تفاصيل

الحاجة نبيلة

الحاجة نبيلة تتصدر التريند بتتر مسلسل “ولد بنت شايب”

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

