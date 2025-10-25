روسيا تصعد العمليات العسكرية في أوكرانيا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عالية الدقة

قال مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك إن القوات الروسية صعدت عملياتها العسكرية خلال الليلة الماضية في أوكرانيا، مطلقة عددًا كبيرًا من الطائرات المسيرة والصواريخ عالية الدقة، مستهدفة محطات الطاقة والمراكز العسكرية الحساسة والمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

الضربات الروسية تحقق أهدافها

أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان صباحي أن الضربات الجماعية أسفرت عن تحقيق أهدافها وفقًا لما وصفته بالمراكز العسكرية الحيوية. وأوضح المراسل أن ضربات مباشرة استهدفت نقاط تجمع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مقاطعة أوديسا، وحققت أهدافها بنجاح.

الدفاعات الجوية وأسقاط الطائرات المسيرة

تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط أكثر من 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما تم إسقاط سبع مسيرات فقط فوق العاصمة موسكو، بينما وزعت بقية المسيرات على مناطق روسية متعددة، معظمها قرب الحدود مع أوكرانيا، مع التأكيد على أن الغالبية الساحقة تم تدميرها قبل تحقيق أي أهداف داخل الأراضي الروسية.

تصريحات سياسية حول المفاوضات

أشار المراسل إلى تصريحات كريل ديميتريف، مبعوث الكرملين للمحادثات مع الولايات المتحدة، والتي أكّد فيها أن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب ستُعقد رغم محاولات أوروبا وبريطانيا لعرقلتها، وأن أوكرانيا أظهرت مرونة أكبر في النظر لإنهاء الصراع.

الواقع الميداني لا يتزامن مع التصريحات

اختتم حسين مشيك تقريره بالتأكيد على أن التصريحات السياسية الروسية لا تعكس بالضرورة الوضع العسكري على الأرض، حيث تستمر العمليات وتصاعد التوتر بين الطرفين في مناطق عدة من أوكرانيا وعلى طول الحدود الروسية.