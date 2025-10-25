شاهد.. لحظة تعرض مراسلة القاهرة الإخبارية لمضايقات من مستوطنين في تل أبيب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
صدمة قبل لقاء إيجل البوروندي.. أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي
خلف الحبتور: مصر لها فضل كبير على دول الخليج العربي في بناء الأجيال
غياب 6 نجوم.. موعد قمة ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقناة الناقلة
رغم الهدنة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة
الرئيس السيسي يتابع الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
الجيزة تتجمل وشاشات عرض لنقل الحدث في أسيوط..المحافظات تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ضربوه أمام نجلته.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدى على مسن السويس
بشري سارة.. موعد عودة إمام عاشور لتدريبات النادي الأهلي
العدالة الإلهية تتحقق.. نجل القذافي يعلق على سجن نيكولا ساركوزي
موعد مباراة منتخب ناشئي اليد بعد الفوز على البرازيل ببطولة العالم
طرح 1128 قطعة أرض صناعية بمساحة 6.2 مليون متر في 16 محافظة
إسراء صبري

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنها تعرضت لمحاولة منع من التصوير من قبل أحد الإسرائيليين أثناء تغطيتها المباشرة لتظاهرة في وسط مدينة تل أبيب.

وأضافت أن الرجل حاول مقاطعتها أثناء الحديث على الهواء لكنها التزمت الصمت حفاظاً على سير البث واحتراماً للمشاهدين.

وأوضحت أن الموقف عكس حالة من التوتر السائدة في الشارع الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الخلافات بين مؤيدي الحرب على غزة والمعارضين لاستمرارها.

وأشارت أبو شمسية في مداخلتها عبر قناة القاهرة الإخبارية إلى أن المكان الذي كانت تغطي منه يشهد اشتباكات محدودة بين مجموعتين متقابلتين؛ الأولى تضم ناشطين يساريين يطالبون بوقف الحرب، والثانية تتألف من مستوطنين متطرفين يؤيدون استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

وأوضحت أن عناصر الشرطة الإسرائيلية كانت متواجدة في المكان لكنها لم تتدخل فوراً لفض الاشتباكات أو لردع المعتدين الذين حاولوا عرقلة عمل الصحفيين.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الموقف لم يثنها عن مواصلة عملها، موضحة أنها تلقت تحذيرات من بعض الحاضرين بضرورة توخي الحذر وسط تصاعد حدة التوتر في محيط التظاهرة. 

وقالت إن الأصوات المتداخلة والهتافات المؤيدة والمعارضة للحرب كانت تعبّر عن انقسام حقيقي داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه استمرار العمليات في غزة، خاصة بعد طول أمد الحرب وتزايد الضغوط الإنسانية والسياسية.

وشددت دانا أبو شمسية على أن مهمتها الصحفية ستستمر رغم كل الصعوبات، مؤكدة التزامها بنقل الصورة من الميدان بمهنية وحياد، رغم محاولات التضييق التي يتعرض لها الصحفيون الأجانب والعرب العاملون في إسرائيل أثناء تغطية الاحتجاجات والأحداث الميدانية.

