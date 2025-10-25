شاهد.. لحظة تعرض مراسلة القاهرة الإخبارية لمضايقات من مستوطنين في تل أبيب

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنها تعرضت لمحاولة منع من التصوير من قبل أحد الإسرائيليين أثناء تغطيتها المباشرة لتظاهرة في وسط مدينة تل أبيب.

وأضافت أن الرجل حاول مقاطعتها أثناء الحديث على الهواء لكنها التزمت الصمت حفاظاً على سير البث واحتراماً للمشاهدين.

وأوضحت أن الموقف عكس حالة من التوتر السائدة في الشارع الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الخلافات بين مؤيدي الحرب على غزة والمعارضين لاستمرارها.

وأشارت أبو شمسية في مداخلتها عبر قناة القاهرة الإخبارية إلى أن المكان الذي كانت تغطي منه يشهد اشتباكات محدودة بين مجموعتين متقابلتين؛ الأولى تضم ناشطين يساريين يطالبون بوقف الحرب، والثانية تتألف من مستوطنين متطرفين يؤيدون استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأوضحت أن عناصر الشرطة الإسرائيلية كانت متواجدة في المكان لكنها لم تتدخل فوراً لفض الاشتباكات أو لردع المعتدين الذين حاولوا عرقلة عمل الصحفيين.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الموقف لم يثنها عن مواصلة عملها، موضحة أنها تلقت تحذيرات من بعض الحاضرين بضرورة توخي الحذر وسط تصاعد حدة التوتر في محيط التظاهرة.

وقالت إن الأصوات المتداخلة والهتافات المؤيدة والمعارضة للحرب كانت تعبّر عن انقسام حقيقي داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه استمرار العمليات في غزة، خاصة بعد طول أمد الحرب وتزايد الضغوط الإنسانية والسياسية.

وشددت دانا أبو شمسية على أن مهمتها الصحفية ستستمر رغم كل الصعوبات، مؤكدة التزامها بنقل الصورة من الميدان بمهنية وحياد، رغم محاولات التضييق التي يتعرض لها الصحفيون الأجانب والعرب العاملون في إسرائيل أثناء تغطية الاحتجاجات والأحداث الميدانية.

https://youtube.com/shorts/nRyrTgubXKE?si=KcCelEphOQn62rJ_