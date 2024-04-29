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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موافقة برلمانية على طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا  بشان استيضاح سياسة الحكومة  لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.       

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".

فيما أجلت  الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب  عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي إلي الجلسة القادمة ، وقال المستشار علاء الدين فؤاد أن الحكومة تري تأجيل طلب المناقشة إلي جلسة قادمة.

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائبة هبة  شاروبيم   لاستعراض طلبة امام الجلسة العامة.

الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية طلب المناقشة العامة النائبة هبة شاروبيم

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