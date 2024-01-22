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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها.. لميس الحديدي تسخر من أكاذيب إسرائيل

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

فندت الاعلامية لميس الحديدي المزاعم التي جاءت على لسان مسئولين إسرائيليين بشأن وجود أنفاق بين مصر وغزة تستخدم لتهريب الأسلحة إلى المقاومة.  قائلة : " أكاذيب لااساس لها، مشيرة إلى أن مصر ضحت بنحو 3 الالاف شهيد في حربها ضد الارهاب من الجيش والشرطة  للتخلص من الانفق وإقامة المنطقة المنعزلة.

 

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن  مصر قدمت تضحيات  من الشرطة والجيش لسنوات لتكون سيناء  أمنة وخالية من اي عمليات تهريب كنها كانت مستباحة في عهد الإخوان،  وأن تكون خاليه من الارهاب.

 

 سيناء خالية من الإرهاب 


وتابعت مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها و: ضحينا بآلاف الشهداء لتكون سيناء خالية من الإرهاب وبلا أنفاق.

لميس الحديدي مصر غزة تهريب الأسلحة اكاذيب الإرهاب

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