ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

الترمس غذاء عالي بالقيم الغذائية من ألياف وبروتينات وكميات قليلة من الزيوت المفيدة، بالإضافة إلى مجموعة من المعادن الأساسية والفيتامينات الضرورية للجسم مثل فيتامينات B، وفيتامين A، وفيتامين C، الضرورية لعدة عمليات حيوية في الجسم والمهمة لتعزيز المناعة.

لذا نقدم لك في هذا التقرير فوائد الترمس وفقا لموقع هيلثى..

الترمس من اهم أصناف التسالي، وتناول الترمس في الأعياد يعتبر من أهم العادات والطقوس، ومن العادات الصحية المهمة.

يحتوي الترمس على فوائد صحية وعلاجية عديدة ومنها :

-مفيد لصحة القلب

-يعمل على انخفاض مستوى السكر في الدم

-مقوي للأعصاب

-يقلل مستوى الكوليسترول الضار في الدم

-التخلص من غازات البطن

-يقلل من حدوث الإمساك

-منشط عام للجسم

-يساعد على الوقاية من الأكزيما والصدفية

-يحسّن من الشهية

-يعمل على شد الأعصاب المتراخية

-يقلل تساقط الشعر

-تناول الترمس قبل الوجبات ليعطيك إحساس بالشبع

-يساعد الترمس في الحفاظ على نضارة البشرة

الأضرار الناتجة عن تناول الترمس بكثرة :

-عسر الهضم والانتفاخ

لا ينصح بتناول الترمس إذا كنت تعاني من :

أنيميا الفول وحساسية من الترمس