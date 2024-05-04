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إلهام أبو الفتح
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الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

صدى البلد

أصدر فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم مجموعة من التصريحات والتي قال خلالها إن النادى الأهلى الأفضل داخل القارة الإفريقية من حيث الإنجازات.

تصريحات فوزي لقجع

 قال فوزى لقجع، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت وإذاعة أون تايم سبورت إف إم مع الإعلامي محمد الليثى، "فريق الزمالك مرشح لحصد لقب الكونفدرالية الافريقية وليس الأقرب".

وحول ترشحه يوما ما ضد هاني أبوريدة لرئاسة الاتحاد الإفريقي قال ": لن يحدث وأترشح ضد هاني أبوريدة في أي منصب مهما كان فهو أخ بالنسبة لي وعلاقتي به تشهد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

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