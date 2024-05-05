توك شو.. أحمد موسى: أبوالعينين يحترم العلم والبعض يدلس بغرض التشويه.. وبكري: الجماعات الإرهابية تقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

أقعد جنبها | عمرو أديب يوجه رسالة نارية للتجار

وجّه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للتجار، قائلا: "الناس مش جاية تشتري ومستنية الأسعار تنزل".

بكري : الجماعات الإرهابية تقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية

قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الرئيس السيسي تبنى مشروع التنمية وأنقذنا من مآزق ومشاكل كثيرة جدا.

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

رد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على إمكانية انخفاض سعر الدولار لأقل من 40 جنيها.

أحمد موسى عن شم النسيم: «باكل فسيخ لحد ما يغمى عليا.. وأديها بصل وليمون»

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، قائلا: "كل سنة والشعب المصري بخير".

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

علّق الإعلامي تامر أمين على الجدل الكبير الذي أُثير الساعات الماضية، حول صورة الدكتور حسام موافي وتقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، ووصف إيها بـ «الزلزال» .

أحمد موسى: «أبوالعينين» يحترم العلم .. وهناك من يُدلّس بغرض التشويه |فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على كل ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو خاص بالدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

احم نفسك من الشيخوخة.. استشاري تثقيف غذائي يكشف طعاما سحريا يحقق ذلك

قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، روشتة صحية؛ لتناول الطعام بشكل صحي، والحفاظ على جسم الإنسان في أفضل حال.

سكان رفح الفلسطينية يعتمدون على المساعدات المصرية بنسبة 100%

قال بشير جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن الأوضاع في قطاع غزة ما زالت متوترة، بسبب القصف والغارات المستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

على كل متقاضي أجر بالدولة| متحدث وزارة العمل يعلن خبرًا مهمًا

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن عيد العمال يعتبر فرصة حقيقية لتجدد فيه الدولة التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال، ويجدد العمال فيه التزامهم في الاستمرار في مساندة الدولة المصرية.