عمرو الدردير :الزمالك هو اللي بيصنع النجوم

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير صورة لنجم النادي الأهلي ولاعب نادي الزمالك السابق بن شرقي .

وكتب عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"الزمالك هو اللي بيصنع النجوم.

مفيش نادي في مصر بيخلق نجم ويدي له بريق زي الزمالك، وده مش كلام… دي حقيقة كلنا شوفناها بعنينا".

و أضاف :"شوف بن شرقي، كان أفضل محترف في مصر وهو لابس التيشيرت الأبيض، وأول استدعاء له للمنتخب جه وقت تألقه معانا".

وختم :"ودلوقتي؟ محدش حاسس بوجوده، اللي بيسيب الزمالك، بيخسر أكتر ما يتخيل: نجومية، حب جمهور، ولمعة ما بتتكرر… وش الزمالك ملوش زي".

حسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.