فريق الأهلي لكرة السلة يوجه الشكر لـ"مصطفي كيچو" ويستغني عن خدماته

كشف الإعلامي خالد الغندور عن توجيه إدارة فريق النادي الأهلي لكرة السلة، الشكر إلى أحد أبرز لاعبي الفريق والاستغناء عن خدماته بنهاية هذا الموسم.

وقال خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رسميــــــــاً :فريق كرة السلة بالنادي الاهلي يقرر توجيه الشكر

للاعبه "مصطفي كيچو" ويستغني عن خدماته".

كان الإعلامي أحمد شوبير، قد شارك منشوراً بشأن أبطال دوري السوبر لكرة السلة بعد حصد فريق الأهلي للقب، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير، على صفحته : "وجه سؤالك للماتدورز أبطال دوري السوبر لكرة السلة على هاشتاح ‎#حارس_الاهلي ".

كان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلي، قد توج ببطولة دوري السوبر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 64-59 في المباراة الفاصلة، التي جمعت بين الفريقين ضمن سلسلة Best Of 5 للمباراة النهائية.