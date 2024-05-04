أحمد موسى عن شم النسيم: «باكل فسيخ لحد ما يغمى عليا.. وأديها بصل وليمون»

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم، قائلا: "كل سنة والشعب المصري بخير".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر كلها بتحتفل بشم النسيم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "في يوم شم النسيم، ملك المائدة هو الفسيخ، وفيه ناس بتعشق الفسيخ، وأنا بحب الفسيخ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أنا بقعد آكل فسيخ لحد ما يغمى عليا، وببدأ برغيف واتنين ومبقدرش أوقف".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لازم ناكل مع الفسيخ لمون وبصل وطحينة"، مضيفا: "من وقت للتاني بحب أشتري فسيخ وأكله، حتى خارج يوم شم النسيم".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "بديِّها لمون وبصل وعصائر فريش في يوم شم النسيم، وبيبقى يوم لطيف"، مضيفا: "في الصعيد بناكل ملوحة".