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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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واحة تجلي.. أحمد موسى يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء لجنوب سيناء |فيديو

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من مشروعات مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء للوقوف علي نسب التنفيذ لكل مشروع .

 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء زار واحة تجلي للزيوت العطرية والأعشاب بجنوب سيناء".

مدبولي يتفقد برج مراقبة الطيور المهاجرة بشرم الشيخ

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجنوب سيناء

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "رئيس الوزراء أكد أهمية التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق السياحية".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "رئيس الوزراء التقى بالعديد من السائحين وأجرى حوارًا وديًا معهم وأثنى السائحين على المنتجات المعروضة بواحة تجلي".

 

وأكمل الإعلامي احمد موسى: "رئيس الوزراء تفقد اصطفاف أسطول المعدات الخاصة بشركة النظافة بجنوب سيناء وتعرف على مهام الشركة للحفاظ على نظافة جنوب سيناء".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "جميع المدن السياحية في مصر مليانة  بسبب الإجازات ومحدش قاعد في القاهرة".

موسى أحمد موسى جنوب سيناء تجلي شرم الشيخ

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