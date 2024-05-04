واحة تجلي.. أحمد موسى يكشف كواليس زيارة رئيس الوزراء لجنوب سيناء |فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من مشروعات مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء للوقوف علي نسب التنفيذ لكل مشروع .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء زار واحة تجلي للزيوت العطرية والأعشاب بجنوب سيناء".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "رئيس الوزراء أكد أهمية التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة في المناطق السياحية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "رئيس الوزراء التقى بالعديد من السائحين وأجرى حوارًا وديًا معهم وأثنى السائحين على المنتجات المعروضة بواحة تجلي".

وأكمل الإعلامي احمد موسى: "رئيس الوزراء تفقد اصطفاف أسطول المعدات الخاصة بشركة النظافة بجنوب سيناء وتعرف على مهام الشركة للحفاظ على نظافة جنوب سيناء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "جميع المدن السياحية في مصر مليانة بسبب الإجازات ومحدش قاعد في القاهرة".