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إلهام أبو الفتح
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توك شو

مش بيتحلل .. استشاري تثقيف غذائي يقدم نصائح مهمة مع تناول الفسيخ

صدى البلد

قدم الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي، روشتة صحية من أجل تناول الفسيخ والرنجة بأمان في احتفالات عيد شم النسيم.

 

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وقال مجدي نزيه  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب شراء الفسيخ والملوحة من أماكن معتمدة ومشهود لها بالكفاءة والمصداقية".

 

وأضاف مجدي نزيه:" يتم تمليح الفسيخ 10 % من وزن كيلو السمك والبكتريا الضارة تموت عند 2% نسبة تمليح ".

 

وتابع مجدي نزيه :" اشتري الفسيخ سليم من الفسخاني واغسله سريعا ثم تجفيفه بما يؤدي إلى تخفيف درجة الملوحة ".

وأكمل مجدي نزيه :" الفسيح يستوي ولا يتحلل عند تمليحه ويتم تسويه الفسيخ بالتمليح".

وتابع مجدي نزيه :" لابد من تناول جرعة صغيرة من الفسيخ وليست كبيرة كما يجب تناول الليمون والبصل معه".

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