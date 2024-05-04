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بكتيريا نافعة.. استشاري تثقيف غذائي: القدماء المصريون اخترعوا الفسيخ والملوحة

صدى البلد

قدم الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي، روشتة صحية من أجل تناول الفسيخ والرنجة بأمان في احتفالات عيد شم النسيم.

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وقال مجدي نزيه في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تناول الفسيخ والرنجة ليس جريمة، وإحنا كنا فاهمين الأمر غلط".

وتابع مجدي نزيه: "القدماء المصريون هم من اخترعوا الفسيخ، والملوحة اختراع مصري".

وأكمل مجدي نزيه: "جسم الإنسان به صراع بين البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة، وما يتناوله الإنسان يحدد المنتصر في هذا الصراع".

ونوه مجدي نزيه بأن: “البكتيريا النافعة متواجدة في الأسماك المملحة والمخللات والبليلة” مضيفا: ”يجب أن تكون طرق إعداد الفسيخ سليمة وصحية".

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