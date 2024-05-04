بكتيريا نافعة.. استشاري تثقيف غذائي: القدماء المصريون اخترعوا الفسيخ والملوحة

قدم الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي، روشتة صحية من أجل تناول الفسيخ والرنجة بأمان في احتفالات عيد شم النسيم.

وقال مجدي نزيه في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تناول الفسيخ والرنجة ليس جريمة، وإحنا كنا فاهمين الأمر غلط".

وتابع مجدي نزيه: "القدماء المصريون هم من اخترعوا الفسيخ، والملوحة اختراع مصري".

وأكمل مجدي نزيه: "جسم الإنسان به صراع بين البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة، وما يتناوله الإنسان يحدد المنتصر في هذا الصراع".

ونوه مجدي نزيه بأن: “البكتيريا النافعة متواجدة في الأسماك المملحة والمخللات والبليلة” مضيفا: ”يجب أن تكون طرق إعداد الفسيخ سليمة وصحية".