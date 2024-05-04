أحمد موسى : الديمقراطية الأمريكية كاذبة .. واللجان عاملة ليا 3 ورديات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه قام بكتابة تويتة يوم الخميس الماضي عن الشرطة الأمريكية وطريقة التعامل مع احتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية، ثم تعرض إلى هجوم كبير من اللجان الإلكترونية.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللجان الإلكترونية عاملين ليا 3 ورديات ومتابعين أي حاجة بكتبها وبيشتغلوا عليها ".

وتابع "تحدثت في التويتة عن مدى القسوة والعنف الذي تستخدمه الشرطة الأمريكية في التعامل مع احتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية ".

وأضاف" يتم فصل طلاب من الجامعات الأمريكية، ومجلس الشيوخ الأمريكي يقوم بسن تشريع لفصل الطلاب الذين يحتجون في الجامعات الامريكية ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى " الديمقراطية الأمريكية كاذبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ".