صوتها قوي.. أحمد موسى: حفل أمال ماهر بالسعودية كان كامل العدد

علق الإعلامي أحمد موسى، على إحياء المطربة أمال ماهر لحفل غنائي كبير في المملكة العربية السعودية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أمال ماهر عملت حفلة غنائية في جدة بالسعودية وتعود من جديد للتألق".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "حفل أمال ماهر كان كامل العدد والآلاف كانوا حاضرين في الحفل والجمهور تفاعل بشكل إيجابي مع أمال ماهر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أداء أمال ماهر في حفلتها كان رائعا وصوت أمال ماهر قوي وأمال ماهر مبهرة ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى:" مكنش فيه كرسي فاضي في حفل امال ماهر أمس"، مضيفا:" أمال ماهر مشرفة لمصر ".