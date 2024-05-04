غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

أحيت الفنانة آمال ماهر، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وقدمت آمال ماهر، باقة متنوعة من الأغاني الخاصة بها، وأغاني الزمن الجميل، والأغاني الخليجية التي تفاعل معها الجمهور بحرارة.

وتفاعل الجمهور، مع أغاني آمال ماهر، خلال الحفل، من بينها: (سكة السلامة، اتقي ربنا فيا، عارف منين)، وغيرها.

كما قدمت آمال ماهر، عددا من أغاني الزمن الجميل لنجوم الطرب الأصيل، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة ونجاة الصغيرة، أبرزها: (انت عمري، ألف ليلة وليلة، عيون القلب، موعود، العيون السود)، وغيرها.

ولم تنس آمال ماهر، أغاني نجوم الخليج، فغنت أغنية ما علينا لـ الراحل أبو بكر سالم، كما غنت شفت خلي لـ فنان العرب محمد عبده.

حفل آمال ماهر في جدة

بدأت الفنانة آمال ماهر، حفلها الغنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور جماهيري كبير رفع لافتة كامل العدد.

وارتدت آمال ماهر، خلال الحفل فستان أحمر طويل، أبرز أناقتها، وحرصت على توجيه الشكر لجمهورها السعودي في بداية الحفل.

وقالت آمال ماهر، للجمهور في بداية حفلها بجدة: «شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا».

حفل آمال ماهر، في جدة يقام بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد، ويأتي بعد الحفل الناجح الذي أحيته يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح الماركي بالتجمع الخامس.



حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس

شهد حفل آمال ماهر، والذي أقيم على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرون معها بشكل كبير.

وشهد الحفل عودة آمال ماهر إلى إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة، منذ آخر حفل لها، والذي أقيم داخل مدينة العلمين الجديدة.

حفل آمال ماهر في التجمع الخامس جاء بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة أوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً.

ملكة الغناء العربي، كما يسميها جمهورها، ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه أقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق.



أحدث أعمال آمال ماهر

الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان “أنا كويسة”، والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر