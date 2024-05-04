عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر

أحيت الفنانة آمال ماهر، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات الربيع. 

وقدمت آمال ماهر، باقة متنوعة من الأغاني الخاصة بها، وأغاني الزمن الجميل، والأغاني الخليجية التي تفاعل معها الجمهور بحرارة. 

وتفاعل الجمهور، مع أغاني آمال ماهر، خلال الحفل، من بينها: (سكة السلامة، اتقي ربنا فيا، عارف منين)، وغيرها. 

كما قدمت آمال ماهر، عددا من أغاني الزمن الجميل لنجوم الطرب الأصيل، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة ونجاة الصغيرة، أبرزها: (انت عمري، ألف ليلة وليلة، عيون القلب، موعود، العيون السود)، وغيرها. 

ولم تنس آمال ماهر، أغاني نجوم الخليج، فغنت أغنية ما علينا لـ الراحل أبو بكر سالم، كما غنت شفت خلي لـ فنان العرب محمد عبده. 

حفل آمال ماهر في جدة 

بدأت الفنانة آمال ماهر، حفلها الغنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور جماهيري كبير رفع لافتة كامل العدد. 

وارتدت آمال ماهر، خلال الحفل فستان أحمر طويل، أبرز أناقتها، وحرصت على توجيه الشكر لجمهورها السعودي في بداية الحفل. 

وقالت آمال ماهر، للجمهور في بداية حفلها بجدة: «شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا». 

حفل آمال ماهر، في جدة يقام بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد، ويأتي بعد الحفل الناجح الذي أحيته يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح الماركي بالتجمع الخامس. 
 

حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس 

شهد حفل آمال ماهر، والذي أقيم على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرون معها بشكل كبير. 

وشهد الحفل عودة آمال ماهر إلى إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة، منذ آخر حفل لها، والذي أقيم داخل مدينة العلمين الجديدة. 

حفل آمال ماهر في التجمع الخامس جاء بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة أوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً.

ملكة الغناء العربي، كما يسميها جمهورها، ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه أقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق. 
 

أحدث أعمال آمال ماهر 

 الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان “أنا كويسة”، والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.

حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
حفل آمال ماهر
آمال ماهر الفنانة آمال ماهر السعودية جدة حفل آمال ماهر اعمال آمال ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

تحرك عاجل لصرف حافز إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ 3 شروط

موضوعات متعلقة

رقص ودموع وزغاريد.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

موعد ومكان عزاء والدة ريم أحمد.. تفاصيل

منصة watch it تعلن عرض فيلم «اخترنا الحياة».. غدا

50 مليون.. محمد صبحي يثير الجدل بسبب مقارنته بأجر الفنان والمعلم

بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

مهرجان القاهرة يعلن عن فتح باب تسجيل الأفلام

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

موعد تشييع جثمان والدة ريم أحمد.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

تحت أعين الشرطة.. نيويورك تايمز تكشف تعرض مؤيدي فلسطين لهجمات بجامعة كاليفورنيا

بعد توقع العالم الهولندي حدوث زلزال بالشرق الأوسط.. هزة أرضية تضرب منطقة عربية| ماذا يحدث؟

توقيت جرينتش .. كيف جاءت فكرة إنشاءه؟

شهب إيتا الدلويات تتساقط على مصر غدا.. فهل تؤثر علينا؟

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

هل ترغب في بيع سيارتك بسرعة وسهولة؟.. اتبع هذه الخطوات ولن تندم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

هل ترغب في بيع سيارتك بسرعة وسهولة؟.. اتبع هذه الخطوات ولن تندم

تحذير عاجل| علامات نقص الكالسيوم حتى لا تضطرب وظائف الجسم

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

قاعدين متسلطنين.. عبير نعمة ومي كساب تتفاعلان في حفل آمال ماهر

رقص ودموع وزغاريد.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ