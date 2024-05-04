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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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على كل متقاضي أجر بالدولة| متحدث وزارة العمل يعلن خبرًا مهمًا

شيماء موسى
شيماء موسى

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن عيد العمال يعتبر فرصة حقيقية لتجدد فيه الدولة التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال، ويجدد العمال فيه التزامهم في الاستمرار في مساندة الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج « بيزنس» عبر شاشة «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية شيماء موسى، أن  خلال آخر 10 سنوات كان العمال هم جنود الإنتاج على حق ووقفوا بشكل غير مسبوق إلى جانب الدولة ولم ينصاعوا إلى أي مخططات رغم الشائعات وواصلوا الإنتاج.

وأشار إلى أن التزام الدولة كبير تجاه العمل وكل وزارة مختصة بجزء يتعلق بالعمال، حيث أن الدولة نجحت في توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الماضية بفضل المشروعات العملاقة والدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة ومن خلال ملتقيات التوظيف التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

 

وقال عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، إنّ هناك توجيها بالانتهاء من مشروع قانون العمل في أسرع وقت ممكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج « بيزنس» عبر شاشة «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية شيماء موسى، أن هذا المشروع له أهمية كبيرة، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن قوة العمل في مصر تصل إلى 30 مليون مواطن، مؤكدا حرص الدولة على صناعة بيئة عمل تتوفر فيها كل شروط السلامة والصحة المهنية وشروط العمل اللائق الذي يمثل أساس الاستثمار.

وذكر أن الوزير حسن شحاتة شكّل قبل أيام لجنة قانونية تختص بمناقشة واستقبال ملاحظات أصحاب الأعمال والعمال ليكون هناك توافق كامل على هذه البنود.
 

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