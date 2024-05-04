أحمد موسى: «أبوالعينين» يحترم العلم .. وهناك من يُدلّس بغرض التشويه |فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على كل ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو خاص بالدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبوالعينين وحسام موافي لهما مكانة كبيرة داخل وخارج مصر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "هناك من يقوم بالتدليس بغرض التشويه وتم اجتزاء لقطات من سياق الفرح".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أبوالعينين أشاد في كلمته بحفل زفاف ابنة حسام موافي بالدكتور حسام موافي"، مضيفًا: "هناك من يجتزئ مقاطع فيديو ويترصّد للآخرين بهدف تشويه الحقائق".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين رجل يحترم العلم وتحدّث كثيرًا عن قيمة الدكتور حسام موافي كعالم جليل".