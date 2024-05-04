بكري : الجماعات الإرهابية تقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية

قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الرئيس السيسي تبنى مشروع التنمية وأنقذنا من مآزق ومشاكل كثيرة جدا.







وأضاف بكري خلال مداخلة عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية " سي بي سي" أن التاريخ لو كتب كتبا كثيرة عن الرئيس السيسي لن يستطيع أن يوفيه حقه ، والله حبانا بهذا القائد الوطني.



واكمل ان الرئيس السيسي هو من تصدى مع القوات المسلحة من دخول البلاد حربا اهلية، ولا أحد يزايد على وطنيته ومواقفه العملية سيسجلها التاريخ.



وأوضح بكري أن السيسي قبل بالضغط الشعبي لقيادة البلاد وتحمل المسؤولية ،ولم يسع لأي منصب، فهو الأكثر حرصا على وطنه ويدرك تماما مسؤولية الجيش والشرطة.



وأوضح أن الرئيس السيسي لن يسمح بإثارة الفتن وإقامة الميليشيات، مثلما يدعي البعض حول اتحاد القبائل العربية، والجماعات الارهابية يسعون لضرب أي كيان وهم أساس المليشيات وتقود حملة لتشويه اتحاد القبائل العربية.