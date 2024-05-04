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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: عضوية اتحاد القبائل العربية تجاوزت الـ10 آلاف خلال يومين فقط|فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن اتحاد قبائل سيناء كان يواجه الإرهاب وقلت "اعتبره فصيلًا من القوات المسلحة" وتم تحريف كلامي واقتطاعه بأكاذيب.

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مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية ليس فصيلًا تابعا للقوات المسلحة

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مصطفى بكري يرد على منتقدي الشيخ إبراهيم العرجاني: وطني ودوره معروف

وأضاف بكري خلال مداخلة لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي" أن اتحاد القبائل العربية كيان مدني يقف خلف الدولة المصرية والقوات المسلحة، يواجه حملة شرسة منذ تدشينه.

 

ونوّه المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية،أن العضوية تجاوزت الـ 10 آلاف عضو من رموز القبائل خلال يومين فقط، وهذا يدل على  وعي الشعب المصري

وأوضح أن هذا الكيان موجود منذ 15 سنة، وبدأ نشاطه الفعلي من 10 سنوات، وكان حينها العرجاني أمينًا عامًا للاتحاد، ثم بعد ذلك تشاورنا بأن يكون العرجاني رئيسًا لاتحاد القبائل العربية.

 

أردف أن اتحاد القبائل العربية يستهدف توحيد القبائل العربية، في ظل وجود اكثر من 20 كيان قبلي.

وواصل :" سنتقدم خلال أسابيع قليلة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لنخضع إلى قانون الجمعيات الأهلية، وأمواله تخضع للرقابة  وكل حاجه هتكون خاضعة للقانون.



واختتم:" اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ولا القانون ويحترم كل مؤسسات الدولة ولا يزايد أحد على وطنية رموزه وقياداته ".

مصطفى بكري اتحاد القبائل العربية القوات المسلحة الإعلامية قصواء الخلالي الشيخ إبراهيم العرجاني الشعب المصري اتحاد قبائل سيناء إبراهيم العرجاني

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