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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكذيب الأكاذيب.. مصطفى بكري ينفى تصريحه بأن اتحاد القبائل العربية فصيل من فصائل القوات المسلحة

مصطفى بكري
مصطفى بكري

نفي مصطفى بكرى المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية صحة ما رددته عناصر الجماعة الإرهابية وبعض المغرضين من أنه قال إن اتحاد القبائل العربية هو فصيل من فصائل القوات المسلحة.

 وقال مصطفى بكري إن نص ما قاله والفيديو المرفق يثبت ذلك (أن اتحاد قبائل سيناء المكون من شباب وشيوخ سيناء، كان له دوره مع القوات المسلحة عندما تم إنشاء الاتحاد، وقال ( اعتبره ) فصيل من فصائل القوات المسلحه إذن كان المقصود الآتي : 


- الحديث كان يدور عن اتحاد قبائل سيناء الذي قاوم الإرهاب جنبا إلي جنب مع القوات المسلحة، وهذا الاتحاد منشأ منذ عام ٢٠١٦، ولا علاقة له باتحاد القبائل العربية الذي أعلن عن إنشائه منذ يومين.

مصطفى بكري يرد على أكاذيب الإرهابية 


- ⁠عندما تحدثت عن هذا الاتحاد الذي تم تسليحه في هذا الوقت للمساعدة في مكافحة الإرهاب وسلم سلاحه للجيش بعد انتهاء مهمته قلت (اعتبره) ولم أقل هو فصيل رغم أنه كان يعمل في مواجهة الإرهاب خلف قواتنا المسلحة والشرطة.

 
- ⁠إذا كان البعض يسعي إلى شيطنة الاتحاد وتشن الحملة الشرس عليه، فعليهم أن يقرأوا تاريخ منظمة سيناء العربية التي أنشاها الجيش بعد نكسة ٦٧ للقيام بمهام عسكريه ضد العدو.

 

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- ⁠اتحاد القبائل العربية هو كيان وطني، ليس بجديد على الساحة ولكنه أنشيء من ١٥ عاما، وتطويره جاء بهدف توحيد الكيانات والجمعيات القبلية في إطار واحد، وسنتقدم قريبا إلى وزارة التضامن للحصول على ترخيص بالعمل في إطار قانون الجمعيات الأهلية.

 
- ⁠كنت أتمني من بعض الوطنيين الشرفاء أن يسمعوا الفيديو كاملا بدلا من الاستماع إلى الجزء الذي تم بتره ليتبينوا من الذي يكذب بالضمير لصالح أجندة معروفه سلفا.

مصطفى بكري اتحاد قبائل سيناء وزارة التضامن قانون الجمعيات الأهلية

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