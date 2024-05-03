مصطفى بكرى: 3 سيناريوهات تنتظر رفح الفلسطينية خلال الأيام المقبلة

قال الإعلامي مصطفى بكري، السياسيون يرون 3 سيناريوهات للعملية العسكرية لجيش الاحتلال على رفح الفلسطينية حال فشل جهود الوساطة الجارية الآن.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، السيناريو الأول هو اجتياح رفح بزعم هدم الأنفاق وتحرير الأسرى، لتحقيق انتصار بالقضاء على حماس، مع معارضة من بعض المواطنين والحكومة بشأن خطورة الأمر على حياة الأسرى.

حماس

وتابع مصطفى بكري: السيناريو الثانى تنفيذ عملية محدودة في رفح الفلسطينية مع التركيز على منطقة محددة بالقيام بعمليات خاصة ومحدودة ضد حماس، وهذا السيناريو يواجه ضغوط من اليمين الإسرائيلي.

وأضاف بكرى أن السيناريو الثالث الوصول لاتفاق مع حماس وتأجيل عملية اجتياح رفح، وهذا السيناريو يواجه معارضة المجلس الوزاري بعكس مجلس الحرب.