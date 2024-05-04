مصطفى بكري: الشيخ إبراهيم العرجاني مواطن مصري له دور وطني معروف بمكافحة الإرهاب

قال مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الشيخ إبراهيم العرجاني مواطن مصري له دور وطني معروف في مكافحة الإرهاب.

وأضاف بكري، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، أن “إبراهيم العرجاني رجل وطني، والكل يتعرض للانتقادات”، متابعا: “ما يحدث معه حملات انتقامية مبرمجة”.

وتابع: “نحن ندعم الرئيس السيسي في مشاريع التنمية، والبعض منزعج من فكرة وجود نشاط وطني بهذا الشكل”.

وأوضح أن الاتحاد سيكون أكبر من فقرة كيان، فهو تكوين وطني كامل، يدعم الدولة المصرية، في إطار وطني، يستهدف الوحدة الوطنية.