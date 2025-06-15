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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية الرياضية استعدادًا للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة جلوس

ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية
ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية
حسام الحارتي

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفي ضوء التنسيق المشترك مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات Egy NADO) والهيئات الرياضية، نظّمت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي، الإدارة المركزية للأداء الرياضي، و الادارة المركزية للتنمية الرياضية، ندوة تثقيفية توعوية حول المنشطات والتغذية الرياضية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للمشاركة في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة جلوس، المؤهلة لبطولة العالم، والمقرر تنظيمها في مدينة نيروبي بكينيا.

جاءت الندوة تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، الذي شدد على أهمية التوعية بمخاطر المنشطات ورفع مستوى الثقافة الرياضية للاعبين والمدربين والإداريين.

وتناولت الندوة، التي أُقيمت اليوم، عددًا من المحاور الأساسية، من بينها:
    •    مخاطر المنشطات الصحية والقانونية.
    •    أساسيات التغذية الرياضية السليمة وتأثيرها على الأداء.
    •    الدعم النفسي والإعداد العقلي للمنافسات الدولية.

وتُعد هذه الندوة جزءًا من خطة الوزارة الشاملة لتأهيل الفرق القومية ورفع جاهزيتها، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من فرص المنافسة المشرفة في البطولات العالمية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرارها في تنظيم هذه اللقاءات التوعوية ضمن استراتيجيتها لدعم الرياضة النظيفة وتعزيز الوعي الأخلاقي والصحي لدى الرياضيين المصريين.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنظمة المصرية البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

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