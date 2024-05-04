عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

الدولار
الدولار

رد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على إمكانية انخفاض سعر الدولار لأقل من 40 جنيها.

txt

بعد ضبط 37 مليون جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في الدولار

txt

رسمياً .. أسعار الدولار بالبنوك اليوم 4 مايو 2024

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك تقارير كثيرة تعتمد على التقديرات والتدفقات النقدية القادمة".

انخفاض سعر الدولار

وأشار: "من الممكن أن ينخفض الدولار لأقل من 40 جنيه فهناك من يتحدث أنه سينخفض لأقل  من 40 جنيها أو 40 جنيها أو 45 جنيها".

وأوضح: "انخفاض الدولار شق إيجابي جدا لكن المهم الحفاظ على استمراريته"، مشددا: "لابد من  الاستمرارية على تحسين قدرات التدفقات النقدية".
 

الدولار أسعار الدولار الدكتور مصطفي بدرة الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة الاتجار في الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

موضوعات متعلقة

بعد ضبط 37 مليون جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في الدولار

33 مليون جنيه.. ضربة قوية لتجار الدولار

ترشيحاتنا

قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية

أهالي الجنود لجيش الاحتلال: اقتحام رفح يعني فخ الموت.. لم نعد نثق بكم

حكم سفر المرأة الكبيرة للحج دون محرم.. دار الإفتاء ترد

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا

الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات على حساب الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ