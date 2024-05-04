هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

رد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على إمكانية انخفاض سعر الدولار لأقل من 40 جنيها.

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك تقارير كثيرة تعتمد على التقديرات والتدفقات النقدية القادمة".

انخفاض سعر الدولار

وأشار: "من الممكن أن ينخفض الدولار لأقل من 40 جنيه فهناك من يتحدث أنه سينخفض لأقل من 40 جنيها أو 40 جنيها أو 45 جنيها".

وأوضح: "انخفاض الدولار شق إيجابي جدا لكن المهم الحفاظ على استمراريته"، مشددا: "لابد من الاستمرارية على تحسين قدرات التدفقات النقدية".

