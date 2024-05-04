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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أقعد جنبها | عمرو أديب يوجه رسالة نارية للتجار

عمرو أديب
عمرو أديب

وجّه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للتجار، قائلا: "الناس مش جاية تشتري ومستنية الأسعار تنزل".

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وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "المعروض بقى كتير وموجوده في الأسواق لأن الناس مستنيه الوعد وانخفاض الأسعار".

وتابع موجها حديثه للتجار،: "قدامكم حل أيهما أقرب يا تبيعوا انهارده وتخفضوا السعر، أو تقعد جنبها لحد أما السعر ينزل".

واسترسل: "ياجماعة احنا من 3 أشهر كان الناس واقفة طوابير على البنوك عشان يشتروا حاجات دلوقت البنوك بتجري ورا الناس عشان يشتروا حاجات".

مضيفا: "احنا عايزين نشوف أسعار السوق مش أسعار التليفزيون لأن الحاجة دي مش هتتباع وأنت لا أحسن من أمريكا ولا أحسن من الصين ولا أحسن من أوروبا؛ أنا بقول لحضراتكم الان وليس دلوقت؛ الآن نزل الحاجة وبيع".
 

عمرو أديب

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