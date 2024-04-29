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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب: مترو الأنفاق الهرم الرابع في مصر

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مترو الأنفاق يعد الهرم الرابع لمصر، مشيرا إلى أنه إنجاز كل المصريين وهو انجاز عبقري، ونقول ازاي المصريين حطوا من فلوسهم وعرقهم عشان يعملوا هذا الإنجاز العبقري واستحملوا الحفر وتغيير المسارات عشان يطلع الهرم الرابع".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مترو الأنفاق غيّر من شكل الحياة في القاهرة، لأن المترو ربط بين كل الأماكن في القاهرة، وأصبح الذهاب لأي مكان يتم بسهولة.

 

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه نحيى كل يد عملت في هذا المشروع منذ بدايته ونشأته، ولم تعد القاهرة في زحام مثل الذي كان موجودا في أعوام 2010 و 2011.


 

عمرو أديب مترو الأنفاق مصر الإنجاز القاهرة

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