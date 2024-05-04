عمرو أديب ينعي الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن

نعى الإعلامي عمرو أديب، الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن، بمنشور مؤثر عبر أكس.

وكتب: “‏رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن . قابلت العظيم أكثر من مره وكنت ألاحظ هالة الاحترام والتقدير والحب التي تلازمه فى حركته وفى كل تصرفاته .. مهما وصفت كمية الاعجاب التى يكنها الناس للفقيد . نعمه نادره استحقها عن جدارة . كان متميزا كفنان وكانسان بحق لن يتكرر. سنفتقده فى كل المحافل الفنية التى كان يتواجد فيها ليشارك ويتذوق ويشجع .. قيمة سعودية وعربيه راقية ولن ننساه أجيالا وراء أجيال ..فمن نحت الكلمات فى الجبال كلماته تعيش للأبد”.

وأفادت صحيفة “سبق” السعودية بوفاة الأمير ‎بدر بن عبد المحسن عن عمر ناهز 75 عاماً.