اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

علّق الإعلامي تامر أمين على الجدل الكبير الذي أُثير الساعات الماضية، حول صورة الدكتور حسام موافي وتقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، ووصف إيها بـ «الزلزال» .

وقال «تامر أمين» خلال برنامج «أخر النهار» المذاع على قناة «النهار» إن الصورة تسببت في موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا والمنتديات، مضيفاً أن ردود الأفعال كانت كبيرة بسبب انفعال البعض ولكن معظمها كانت للدفاع والتبرير.

وعبّر «تامر أمين» عن رأيه الشخصي، قائلًا «نحن نصبنا نفسنا قضاة على الصورة وعلى الدكتور حسام، لذلك لابد نعرف ملابسات الواقعة وليس السياق فقط ويجب أن لا نسير وراء الموجة أو الضغوطات، لذلك يجب مشاهدة الفيديو كاملًا لمعرفة الحقيقة».

وأكد «تامر أمين» أن شعور الدكتور حسام موافي كان عفويًا وهو الذي دفعه أن يقوم بهذا الفعل، بعد إشادة رجل الأعمال محمد أبو العينين به، بل أسهم أبو العينين في مدح وتجليل وتكريم الدكتور حسام موافي وأنه قيمة مصرية كبيرة الجميع يفتخر بها داخل وخارج مصر.

وأضاف «تامر أمين» أن الدكتور حسام موافي شعر بالخجل والحياء من كثرة الإشادة والمدح أمام الحاضرين لذلك قبل رأسه أثناء الحديث، وبعد انتهاء كلمة رجل الأعمال لم يجد حسام موافي الأقرب إليه إلا يد أبوالعينين لكي يعبر عن شعوره ليقبل يده كامتنان وليس الإهانة، معقبًا: «قبلة عفوية من دكتور حسام لانه عالم حقيقي».

وأوضح «تامر أمين» أن الصورة ليس فيها اي ذل وإهانة ولكنها تعبير عن المدح والتقدير والتكريم من رجل أعمال مثل أبو العينين خاصة انه يقدم برنامج يفيد البشرية من خلاله، مؤكدا أن حسام موافق قرر أن يرد بقبلة عفوية لرد الحسنى والإحترام والتقدير من أبو العينين وهي بمثابة شكر.

واستشهد «تامر أمين» بحديث النبي الكريم : «التمس لأخيك 70 عذرًا»، متابعًا: فـ ألا يستحق الدكتور حسام أن نلتمس له عذرًا واحدًا، أليس فضائله وعلمه وتواضعه عبر كل هذه السنوات وتاريخه المشرف أن يشفع له ونجد له عذر عفوي خاصة انه عالم كبير، وكفى اصطياد وتقليل من شأن الناس، قائلاً «أطالب الدكتور حسام موافي ان يلتمس لهم العذر».

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