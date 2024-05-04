اجتزاء.. أحمد موسى عن صورة حسام موافي: فيه ناس معندهاش إنسانية غرضهم التدليس|فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على كل ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو خاص بالدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني والنائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "فيه ناس معندهاش إنسانية أو ضمير وتقوم باجتزاء صور بغرض التشويه والتدليس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك علاقة حب ومودة واحترام تجمع أبوالعينين بالدكتور حسام موافي منذ سنوات طويلة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين وحسام موافي ولاد بلد وناس مننا وبسيطة".