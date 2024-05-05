بدل ما تشترى من برا.. طريقة عمل البيكاتا بالمشروم في مطبخك

تعتبر طريقة عمل بيكاتا الدجاج بالفطر، هي من وصفات الأكل السريعة والتي يشتهر بها المطبخ التايلندي، ويمكن تحضيرها في خطوات بسيطة وتقديمها بالعزومات بسبب طعمها الشهي.

يقدم الشيف مصطفي العمدة طريقة عمل البيكاتا بالمشروم :

المكونات لعمل البيكاتا بالمشروم

صدور الدجاج (حسب الحاجة)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت زيتون

بصل مفروم (1 حبة صغيرة)

فص ثوم مفروم

مشروم مقطع إلى شرائح (حوالي 200 غرام)

صلصة الصويا (1 ملعقة كبيرة)

صلصة الطماطم (1/4 كوب)

صلصة وورسترشاير (1 ملعقة صغيرة)

زبدة (2 ملاعق كبيرة)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل البيكاتا بالمشروم

قم بتبطين صدور الدجاج بورق القصدير واستخدم مطرقة اللحم لتسطيحها قليلاً، رش الملح والفلفل الأسود على الجانبين.

سخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وأضف زيت الزيتون. قم بقلي صدور الدجاج لمدة 4-5 دقائق من كل جانب حتى تنضج تمامًا. قم بنقلها إلى طبق واتركها جانبًا.

في نفس المقلاة، أضف البصل المفروم والثوم المفروم وقلبهما حتى يصبحان طريين ويتحولان إلى اللون الذهبي.

أضف شرائح المشروم وقلبها مع البصل والثوم لمدة 5-7 دقائق حتى يتماسك المشروم وينضج.

أضف الكريمة للطبخ إلى المقلاة وقلبها جيدًا مع المشروم والبصل حتى تمتزج المكونات.

أضف الزبدة وقلبها حتى تساعد في إضفاء نكهة وقوام غني على الكريمة .

إعادة صدور الدجاج إلى المقلاة وقلبها مع صلصة المشروم لمدة دقيقتين إضافيتين لضمان تغطية الدجاج بالصلصة،وأضيفي جبنة الموتزاريلا.

تقدم البيكاتا بالمشروم على طبق التقديم ورش البقدونس المفروم فوقها للتزيين.

يمكنك تقديم البيكاتا بالمشروم إلى جانب الأرز أو البطاطس المهروسة والخضروات المشوية.