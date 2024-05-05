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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مخاوف في أمريكا.. ظهور أعراض وباء مميت على مزارع بولاية تكساس

صدى البلد

تعرض عامل ألبان في ولاية تكساس، تم تشخيص إصابته بأنفلونزا الطيور، لنزيف مؤلم في كلتا عينيه، وتظهر صورة جديدة مزعجة للمريض، ونزف سائل من إحداهما.

 أبلغ عامل المزرعة عن إزعاج واحمرار في العين أواخر الشهر الماضي بعد ملامسته للماشية المريضة. 

وأظهرت الماشية أعراضا مشابهة للأبقار في شمال تكساس التي تم تشخيص إصابتها بفيروس H5N1، وفقا لتقرير طبي نشر في مجلة نيو إنغلاند الطبية.

وسرعان ما تم تشخيص إصابة المريض بسلالة أنفلونزا الطيور من النوع A H5N1، والتي تنتشر بسرعة بين الماشية.

ونشر أطباء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذين قاموا بتشخيص حالة الشخص المجهول في البداية، صورة كجزء من التقرير يوم الجمعة. 

وأوجز الأعراض وأظهر أن عيون المريض المحتقنة بالدماء تنزف بشدة. كانت العين اليمنى، التي شهدت تصريف السوائل، حمراء بشكل خاص.

وبحسب الأطباء، كان العامل يرتدي قفازات، لكن لم يكن لديه قناع للوجه أو حماية للعين عندما تعامل مع الحيوانات. 

يبدو أن الفيروس يصيب عيون عامل المزرعة فقط، ولحسن الحظ لم ينتشر إلى رئتيه. ولم تظهر على المريض أي تغيرات في الرؤية أو الحمى أو أي أعراض أخرى، كما اختفى اللون الوردي الناري في غضون أيام، وفقا للتقرير.

توفي حوالي 52% من البشر الذين أصيبوا بفيروس H5N1 منذ عام 2003، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ويخشى بعض الخبراء أن يأتي التهديد الحقيقي إذا حدثت المزيد من الطفرات.

وطُلب من المريض أن يعزل ويعالج بعقار مضاد للفيروسات للأنفلونزا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وقالت الوكالة في بيان صدر في الأول من أبريل إن التهديد الذي يواجه عامة الناس لا يزال منخفضًا على الرغم من الإصابة، لكن أولئك الذين يتعرضون بشكل وثيق أو طويل للطيور المصابة أو الحيوانات الأخرى يكونون أكثر عرضة للخطر. وتصر السلطات أيضًا على أن إمدادات اللحوم والألبان في البلاد ليست في خطر.

وأصبح العامل من تكساس ثاني شخص في الولايات المتحدة يصاب بالفيروس، وفقًا للمسؤولين الفيدراليين ومسؤولي الولاية.

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