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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شم النسيم على الأبواب.. أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

أفضل وأبسط الطرق
أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

لم يتبقي على شم النسيم سوى أيام قليلة، ويود الجميع الاحتفال به وتزيين منزله، إليك بعض الأفكار البسيطة والرائعة للاحتفال بالربيع بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

الزهور الطبيعية: ضعي بعض الزهور الطبيعية في جميع أنحاء المنزل، مثل باقات الزهور الملونة في الغرف والتراسات. يمكنك وضعها في مزهريات جميلة أو حتى في زجاجات زجاجية قديمة ملونة.

الوسائد والمفروشات: غيري أغطية الوسائد والستائر والستائر الموجودة في المنزل بألوان ونقوش مشرقة ومفعمة بالحياة. اختاري أقمشة خفيفة ومنعشة مثل الكتان والقطن لإضفاء جو منعش على الديكور الداخلي.

أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

الديكور الحائطي: علقي لوحات فنية أو صور ذات طابع ربيعي على الجدران. يمكنك استخدام صور طبيعية للحدائق أو الأزهار أو حتى الطيور لإضفاء جو منعش وطبيعي.

النباتات الداخلية: ضعي بعض النباتات الداخلية في الزوايا المختلفة من المنزل. اختر النباتات التي تزدهر في الأماكن المضيئة وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة. يمكن أن تعمل النباتات كزخرفة طبيعية وتضفي جوًا من الطبيعة داخل المنزل.

الألوان الزاهية: استخدمي ألوان زاهية ومشرقة في الديكور الداخلي لإحياء الأجواء الربيعية. اختاري الألوان مثل الأصفر والأخضر والأزرق الفاتح لإضفاء شعور بالحيوية والانتعاش.

أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

الإضاءة الطبيعية: حافظي على تدفق الضوء الطبيعي داخل المنزل عن طريق فتح الستائر والستائر خلال فترات النهار. هذا سيضفي إحساسًا بالانتعاش والراحة وسيساعد في إبراز جمال الترتيبات الزهرية والنباتات.

الديكور الخارجي: لا تنسى تزيين الفناء الخارجي أيضًا. قم بوضع الزهور في الأصص والأواني وأضف بعض الأثاث الخارجي المريح للجلوس والاستمتاع بالطقس الجميل.

الزهور الاصطناعية: إذا كنت لا تستطيع الحصول على الزهور الطبيعية بسهولة، يمكنك استخدام الزهور الاصطناعية بألوان وأشكال مختلفة لتزيين المنزللح في الربيع.

الأكسسوارات الربيعية: ضيفي بعض الأكسسوارات الربيعية في المنزل مثل الوسائد ذات النقوش الزهرية، والسجادات ذات الألوان الزاهية، والستائر المطبوعة بأشكال الأزهار. ستضفي هذه الأكسسوارات لمسة من الحيوية والألوان الزاهية على ديكور المنزل.

أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

الزينة الخارجية: استخدمي الإكسسوارات الخارجية لإضفاء لمسة من الربيع على المدخل الأمامي للمنزل. قم بتعليق إكليل من الزهور على الباب الأمامي أو وضع أواني زهور ملونة على الدرج خارج المنزل.

تذكر، الأفكار البسيطة والباهرة هي التي تجلب جواً ربيعياً منعشاً إلى المنزل، استمتعي بتزيين منزلك واستعدي للفصل الأكثر إشراقاً وحيوية بأفكار تتناسب مع ذوقك الشخصي ومساحة المنزل.

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