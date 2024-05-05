رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على تتويج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك سيدات بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الثانية.

وقال مرتضى منصور: الف مبروك لفتيات أحمد مرتضي الذين فعلوا المستحيل ليسعدوا الملايين من جماهير الزمالك العظيمة بحصولهن علي بطولة افريقيا للعام الثاني علي التوالي، مبروك لاحمد مرتضي الذي اجتهد لتكوين هذا الفريق العظيم.



وحصد الزمالك كأس البطولة الأفريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم على صالة النادي الأهلي.