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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أزمة الشحات والشيبي.. لجنة الانضباط ترسل خطابا إلى الفيفا

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام  تفاصيل خطاب لجنة الانضباط للفيفا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام عبر بلس 90 :لجنة الانضباط أرسلت خطابا إلى الفيفا للاستفسار عن الحالات المماثلة لازمة الشيبي والشحات

وتستكمل محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، في جلستها المنعقدة يوم الخميس 9 مايو 2024، نظر ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، في أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.

وطالب دفاع المتهم حسين الشحات من المحكمة استدعاء كل من "لاعبى النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، رامي ربيعة، محمد مجدي أفشة، علي معلول، سيد عبد الحفيظ، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز" بشأن ما جرى، واستدعاء محمود فتح الله إداري، جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات؛ لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط.

وتغيب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن حضور أولى جلسات المحاكمة، كما لم يحضر محمد الشيبي لاعب نادى بيراميدز.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود تحريات الشرطة، تفيد بأن حسين الشحات متهم بالاعتداء على اللاعب محمد الشيبي، في أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميدز والأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلي، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي، عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفيفا الشحات عقوبة الشحات وصفع الشيبي بيان لجنة الانضباط

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