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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو وردة: هناك أشخاص في مصر عايزين يخلصوا عليا

عمرو وردة
عمرو وردة

أكد عمرو وردة لاعب منتخب مصر أن تعاقده مع نادي بانسيرايكوس كان في شهر ديسمبر وأن عقده انتهي بشكل طبيعي مع النادي حيث كان لفترة محددة لمساعدة النادي حتي 30 ابريل .

وأضاف عمرو وردة في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن هناك في مصر من يريد أن يخلص عليه والنادي اليوناني وجه لي بيان شكر بعد مساعدة النادي وإحراز 5 أهداف وصنع 4 أهداف .

وواصل تصريحاته أنه لا يتحدث في الاعلام واعاد مستواه من جديد خلال الأشهر الماضية وحصل علي أفضل لاعب في الشهر مرتين وكل هدفه الآن هو العودة لمنتخب مصر من جديد

وكشف أنه منذ سنوات كان حوله بعض الأشخاص الذين كانوا سبب في عدم ظهوره بشكل مميز لكن الوضع الان مختلف وهو يركز مع نفسه للتواجد مع المنتخب .

وواصل تصريحاته أنه لم يتعاقد مع نادي في إيران أو قبرص وهل الفيفا ستسمح له باللعب في خمسة أندية في موسم، مؤكدا أنهم في فاركو دعموه واحترموه ولكن لم يستطع التأقلم مع الأجواء في الكرة المصرية .

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