أول ظهور في جدة.. فساتين آمال ماهر تلفت الأنظار بحفل السعودية

أحيت النجمة آمال ماهر أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، أول أمس الجمعة، وارتدت فستانين من تصميم اللبناني زهير مراد، كان الأول باللون الأحمر، ومطرز بالورود وبتصميم Off Shoulder، وظهرت بلوك جديد، بغرة قصيرة على جبينها.

وفي الفقرة الثانية، ارتدت آمال ماهر فستانا فضي اللون من مجموعة الأزياء الراقية لصيف وربيع 2024 لزهير مراد، جاء الفستان شفافا في تصميمه الأصلي لكنها لجأت للبطانة، وبتصميم One Shoulder.

كانت آمال ماهر عبرت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الأحداث الفنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم أداء مميز يرضي جمهورها في السعودية، الذي ينتظر ظهورها الأول في عروس البحر الأحمر جدة.