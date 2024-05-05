قبل شم النسيم.. فوائد وأضرار الرنجة

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،اضرار وفوائد الرنجة :



فوائد الرنجة :

1- تعد الرنجة مصدر للبروتين الحيواني كأى نوع من الأسماك أو اللحوم.

2-تحتوى على نسبة جيدة من Omega 3 الذي يساعد على خفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول.

3- نصف كيلو من الرنجة يحتوى على حاجه الانسان من فيتامين د الهام لمحاربة امراض العدوى والامراض المناعية وتقوية العظام والاعصاب.



أضرار الرنجة:

1- كميات الملح المركزة ترفع ضغط الدم لذلك يجب الحذر على مرضى القلب أو الكلى أو القولون من تناولها.

2- تحتوى على مواد النيترات و النيتريت اللذان يساعدان عند تناولهما بكميات كبيرة و على المدى الطويل في سرطان المعدة والقولون.

3- يزيد من امكانية الاصابة بأعراض البرد ويعمل على ظهور أعراضه بسرعة فى حالة الاصابة المسبقة بالمرض (وجود المرض فى فترة الحضانة).

4- الخطورة تتدرج لتصل إلى حالات تسمم قد تؤدى إلى الموت.

5- الإصابة بارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوى، وقد تؤدى إلى انفجار الأوعية الدموية عند تناولها بكثرة على المدى البعيد