الكنيسة الأرثوذكسية: كل أعياد المصريين لها طابع ديني واجتماعي

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن كل أعياد المصريين لها طابع ديني شعائري وطابع اجتماعي، حيث يحتفل الأقباط بأحد الشعانين اليوم واستخدام سعف النخيل هو أهم ما يميزه.

وأضاف إبراهيم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن عيد شم النسيم يتميز بالبيض الملون وهو عيد مصري فرعوني خالص.

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واحتفلت كنائس وأديرة محافظة بني سويف، اليوم الأحد، بعيد أحد الشعانين "أحد السعف" إحياءً لذكرى دخول السيد المسيح اورشليم، وأقيمت صلوات القداس.